Ciclismo la francese Gery trionfa tre le Under 23 ai Mondiali Quarta l’azzurra Ciabocco

Sfuma per pochissimi centimetri la seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento a Kigali in Ruanda. Nella prima giornata dedicate alle gare in linea, oggi si assegnava il titolo femminile nella categoria Under 23. A vincere è stata la francese Celia Gery, che ha battuto in volata la slovacca Viktoria Chladonova. Terzo posto per la spagnola Paula Blasi Cairol, che ha beffato nello sprint per il bronzo l’azzurra Eleonora Ciabocco. La corsa si è spezzata a cinquanta chilometri dal traguardo con la creazione di un primo gruppo con presenti tutte le migliori e Ciabocco. 🔗 Leggi su Oasport.it

