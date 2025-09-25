Ciclismo i super Mondiali del 2031 assegnati al Trentino | la rassegna iridata torna in Italia dopo 11 anni
Ufficiale l’assegnazione al congresso Uci di Kigali, in Ruanda, dove si sta svolgendo l'edizione attuale: saranno in palio i titoli di tutte le discipline tranne il cross. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - super
Ciclismo Vitaloni (Litokol) super. Conquista l’argento a Piacenza nella Eliminator di Mountain Bike
Il "Super Mondiale" di ciclismo del 2031 assegnato al Trentino. Le gare su pista si disputeranno in Veneto Leggi l’articolo tinyurl.com/bdzccc7f - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di ciclismo 2031, Uci verso assegnazione al Trentino. Le news - Una grande notizia per lo sport italiano: nel pomeriggio di giovedì 25 settembre verrà ufficializzata l’assegnazione del “Super Mondiale” 2031 al Trentino: strada e pista insieme, con l’utilizzo del v ... Lo riporta sport.sky.it
PAT * «IN TRENTINO I SUPER MONDIALI DI CICLISMO 2031, UFFICIALIZZATA OGGI A KIGALI L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO» - L'Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato l'esito della votazione, avvenuta nella ... Segnala agenziagiornalisticaopinione.it