Ciclabile via Panama ecco le modifiche del Comune per evitare ingorghi

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ciclabile di via Panama, che fa parte del progetto Grab finanziato con fondi Pnrr, non verrà stravolta. Ma subirà alcune modifiche, principalmente due, per fluidificare il traffico ed evitare gli ingorghi creati dal restringimento della carreggiata. Modifiche al Grab di via PanamaLa decisione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ciclabile - panama

