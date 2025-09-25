Ciccone sfida Mondiale | Paura solo in aereo L' Italia può stupire orgoglioso d' essere capitano
Il leader azzurro presenta l'avventura azzurra ai Mondiali in Ruanda: "La Nazionale di Villa unita come quelle di Ballerini: ci siamo noi dopo Pogacar-Evenepoel". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ciccone - sfida
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Andorra la Vella-Cerler. Huesca La Magia: orari, tv, percorso, favoriti. Ciccone sfida Vingegaard
Ciccone sfida i big, Pellizzari si veste di bianco: perché la Vuelta può far sorridere il ciclismo italiano
La risposta che aspettava Ciccone è arrivata: ma è negativa Marco Grassi commenta la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2025, la Avilés-La Farrapona. Lagos de Somiedo di 135.9 km Continua la disfida a colpi di secondi tra Vingegaard e Almeida - facebook.com Vai su Facebook
Il #tifone #Ragasa sfida l'uragano Erin come il più forte ciclone del 2025 - X Vai su X
Ciccone, sfida Mondiale: "Paura solo in aereo. L'Italia può stupire, orgoglioso d'essere capitano" - Il leader azzurro presenta l'avventura azzurra ai Mondiali in Ruanda: "La Nazionale di Villa unita come quelle di Ballerini: ci siamo noi dopo Pogacar- Segnala gazzetta.it
Tutto su capitan Ciccone dopo il forfait di Pellizzari: domenica la sfida ai giganti del ciclismo mondiale - Lo scalatore abruzzese sarà il punto di riferimento azzurro in Ruanda dopo l'influenza che ha estromesso il giovane marchigiano ... Lo riporta corrieredellosport.it