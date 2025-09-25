Ciccone sfida Mondiale | Paura solo in aereo L' Italia può stupire orgoglioso d' essere capitano

Il leader azzurro presenta l'avventura azzurra ai Mondiali in Ruanda: "La Nazionale di Villa unita come quelle di Ballerini: ci siamo noi dopo Pogacar-Evenepoel". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciccone, sfida Mondiale: "Paura solo in aereo. L'Italia può stupire, orgoglioso d'essere capitano"

ciccone sfida mondiale pauraTutto su capitan Ciccone dopo il forfait di Pellizzari: domenica la sfida ai giganti del ciclismo mondiale - Lo scalatore abruzzese sarà il punto di riferimento azzurro in Ruanda dopo l'influenza che ha estromesso il giovane marchigiano ... Lo riporta corrieredellosport.it

