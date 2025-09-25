Ciapinabò il topinambur protagonista della Sagra a Carignano
Torna dal 10 al 12 ottobre la Sagra Regionale del Ciapinabò, la grande festa di Carignano dedicata al topinambur. Giunta alla 32esima edizione la Sagra Regionale del Ciapinabò evolve cambiando immagine e lanciando il claim Coltiviamo sapori e tradizioni. L’obiettivo è rendere sempre più moderna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: ciapinab - topinambur
Ciapinabò, il topinambur protagonista della Sagra a Carignano - Torna dal 10 al 12 ottobre la Sagra Regionale del Ciapinabò, la grande festa di Carignano dedicata al topinambur. Da torinotoday.it
Sagra Regionale del Ciapinabò - Dal 10 al 12 ottobre Carignano ospita la 32ª Sagra Regionale del Ciapinabò, la storica festa dedicata al topinambur che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Scrive mentelocale.it