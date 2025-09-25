Ciapinabò il topinambur protagonista della Sagra a Carignano

Torna dal 10 al 12 ottobre la Sagra Regionale del Ciapinabò, la grande festa di Carignano dedicata al topinambur. Giunta alla 32esima edizione la Sagra Regionale del Ciapinabò evolve cambiando immagine e lanciando il claim Coltiviamo sapori e tradizioni. L’obiettivo è rendere sempre più moderna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it