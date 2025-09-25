Ciak Ostia diventa set di cinema | rassegna cinematografica delle CSAQ
Ostia, 25 settembre 2025 – Attesissima e finalmente pronta al debutto, arriva la Rassegna cinematografica delle Case Sociali degli Anziani e del Quartiere (CSAQ) del X Municipio. Un evento dal titolo significativo: “ Non ho l’età! E chi lo dice? ”, che celebra passione, partecipazione e anche competenze professionali, messe in campo nella realizzazione di quattro cortometraggi nati negli scorsi mesi all’interno delle CSAQ del territorio. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità e dalla Commissione delle Politiche Sociali e Abitative del Municipio Roma X, con il coinvolgimento delle CSAQ municipali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: ciak - ostia
"Ciak #Ostia diventa set di cinema" Martedì 30 settembre 2025, alle ore 16.30 - presso il teatro del lido di Ostia - l'Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità e la Commissione delle Politiche Sociali e Abitative del Municipio Roma X, con il coinvolg - facebook.com Vai su Facebook
Ciak si gira, Daste diventa un set per CinemArcord - Il 13 e il 14 settembre l’ex centrale elettrica ospita la convention del collezionismo e dell’editoria cinematografica ideata da Bloodbuster. Come scrive ecodibergamo.it
Ciak si gira, il Chianti diventa un set. Al via le riprese del film di Baldini - Tra i protagonisti anche il comico Paolo Hendel ed Elisabetta Pellini. Segnala msn.com