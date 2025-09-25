Ciak Ostia diventa set di cinema | rassegna cinematografica delle CSAQ

Ostia, 25 settembre 2025 – Attesissima e finalmente pronta al debutto, arriva la Rassegna cinematografica delle Case Sociali degli Anziani e del Quartiere (CSAQ) del X Municipio. Un evento dal titolo significativo: “ Non ho l’età! E chi lo dice? ”, che celebra passione, partecipazione e anche competenze professionali, messe in campo nella realizzazione di quattro cortometraggi nati negli scorsi mesi all’interno delle CSAQ del territorio. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità e dalla Commissione delle Politiche Sociali e Abitative del Municipio Roma X, con il coinvolgimento delle CSAQ municipali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it