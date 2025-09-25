Chivu sì o Chivu no? Nel mondo Inter si dividono i giudizi
Tra siti di informazione, opinionisti e addetti ai lavori, si spacca l'opinione sull'allenatore nerazzurro: qualcuno lo reputa ancora acerbo, secondo altri merita più tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: chivu - chivu
Mourinho: “Chivu un mio bambino, ha coraggio e personalità”
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Vogliacco: «Ho superato un brutto periodo Devo dire grazie a Chivu, è un grande uomo. Io e il Genoa? Non dipende da me, ma sono certo di una cosa»
CHIVU COME IL GATTOPARDO: L'INTER RIMANE QUELLA DI PRIMA, È LA SOLUZIONE GIUSTA? L'avvento di Cristian #Chivu sulla panchina dell'#Inter doveva portare una ventata di aria nuova in una squadra un po’ in difficoltà dal punto di vista psicolo - X Vai su X
Inter, la difesa segna ma subisce troppo: Chivu chiede equilibrio - facebook.com Vai su Facebook
Inter, arriva l’argentino per Chivu: blitz in Grecia - Chivu ha richiesto altri rinforzi, ecco la soluzione immediata dalla Grecia Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ... Si legge su calciomercato.it
Chivu, contro Baroni e Torino, stesso risultato. Il toscano e lo zero con l'Inter - Per Christian Chivu comincia un’avventura molto difficile come tecnico di una delle panchine più prestigiose, almeno in Italia, ovvero quella dell’Inter. Segnala tuttomercatoweb.com