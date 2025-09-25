Chivu Inter la rivoluzione è rimandata | si ritorna sul modello di Inzaghi la colpa è del mercato

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della quarta giornata di Serie A a San Siro contro il Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Il passato bussa ancora alla porta di Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu, almeno per ora, sembra un riflesso diretto della squadra lasciata da Simone Inzaghi. La rivoluzione annunciata in estate è stata accantonata, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in attesa di tempi migliori e soprattutto di rinforzi adeguati. Le ambizioni di ribaltare principi e idee si sono scontrate con la realtà di un mercato che non ha consegnato al tecnico romeno i profili giusti per dare subito un’impronta differente in   Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

