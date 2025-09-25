Chivu Inter la chiara richiesta fatta alla società in estate che non è stata esaudita | il retroscena e lo scenario per la prossima estate
Chivu Inter, la chiara richiesta fatta alla società in estate che non è stata esaudita: il retroscena. Da qui la decisione di confermare il 3-5-2. Cristian Chivu ha scelto di non rivoluzionare la propria Inter, nonostante le premesse iniziali legate al passaggio al modulo 3-4-2-1. Il tecnico nerazzurro ha infatti deciso di mantenere il 3-5-2 con alcune innovazioni tattiche, puntando sulla continuità e sulla gestione ottimale della rosa attuale. La scelta è anche legata alle disponibilità di uomini, con un vuoto importante nel centrocampo: manca infatti un centrocampista fisicamente imponente, che avrebbe potuto fornire equilibrio e dinamismo al reparto. 🔗 Leggi su Internews24.com
