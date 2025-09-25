Chivu come il Gattopardo l’Inter rimane quella di prima | è la soluzione giusta?

Calciomercato.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di scendere nuovamente in campo per affrontare il prossimo turno di campionato, ci si interroga sul tecnico romeno Sono passati, ormai, alcuni mesi da quando Cristian Chivu è stato annunciato come nuovo allenatore dell’ Inter, in sostituzione di Simone Inzaghi passato all’ Al-Hilal, in Arabia Saudita. Chivu come Tancredi del Gattopardo (IA) – Calciomercato.it L’avvento dell’ex Parma, in verità non primissima scelta del presidente Beppe Marotta, doveva portare una ventata di aria nuova in una squadra un po’ in difficoltà dal punto di vista psicologico dopo il tragico, sportivamente parlando, finale della stagione scorsa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

chivu come il gattopardo l8217inter rimane quella di prima 232 la soluzione giusta

© Calciomercato.it - Chivu come il Gattopardo, l’Inter rimane quella di prima: è la soluzione giusta?

In questa notizia si parla di: chivu - gattopardo

Chivu e i problemi Inter: "Cantiere aperto, non voglio pensare alla Juve" - Questa l'analisi di Chivu: "La partita si era messa bene, ma none eravamo fluidi e non riuscivamo a trovare la giocata giusta. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Gattopardo L8217inter Rimane