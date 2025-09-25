Chiusura in musica domenica 28 per il Settembre in città

Firenze, 25 settembre 2025 – Una Firenze inedita, un incontro su Niccolò Acciaioli alla Certosa del Galluzzo e un appuntamento in musica segnano la chiusura del cartellone del "Settembre in città. Le Associazioni per la cultura", promosso dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine. È a cura di Conoscere Firenze e Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini l'appuntamento di sabato 27 settembre dal titolo "Luoghi di Firenze conosciuti. ma non tanto", alla scoperta di luoghi cittadini (a ingresso libero) come l'Oratorio di San Niccolò del Ceppo (via de' Pandolfini, 3; ore 10-13; 15-18); l'Oratorio dei Buonomini di San Martino (piazza San Martino; ore 10-13); la Chiesa dei Santi Apostoli (piazza del Limbo, 1; ore 10-13); la Sala del Perugino-Sala Capitolare del Convento di Santa Maria Maddalena de' Pazzi (via della Colonna, 9 - ingresso Liceo Michelangelo; ore 9.

Un'ondata di energia, emozioni e musica ha invaso la piazza ieri sera con il concerto di Danilo Sacco, che ha regalato uno spettacolo travolgente per la chiusura dei festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata della Cona. La gente era tantissima

