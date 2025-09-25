Chiusura del punto di primo intervento a Sacile | il servizio sarà gestito da due medici
Non si placano le polemiche a Sacile dopo la chiusura del punto di primo intervento (prevista per fine anno) e i ritardi nella consegna della casa di comunità, slittata verso la fine del 2026. L'Asfo, in una nota, ha chiarito alcuni punti legati al servizio sanitario che sarà attivato il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: chiusura - punto
Chiusura del Punto nascita a Sapri, il Nursind provinciale: “Politica inadeguata, ora un tavolo tecnico”
FMT Caserta: No alla chiusura del Punto Nascita di Piedimonte Matese
Chiusura punto nascita, Simonelli (M5S): "Una scelta che mette a rischio la salute delle donne"
Punto Nascita Sapri: I Sindaci del distretto presentano ricorso al TAR contro la chiusura della Regione Campania #video 105TV - facebook.com Vai su Facebook
Punto di primo intervento sostituito da due medici h24 - Punto molto atteso tra quelli in discussione all'ultimo Consiglio comunale era l'interrogazione che chiedeva lumi sullo stato dei servizi del presidio ospedaliero ... Da ilgazzettino.it
Opposizioni, Proietti chiude punto primo intervento Amelia - Inizia lo smantellamento del sistema sanitario umbro da parte della sinistra al governo regionale": lo ... Riporta ansa.it