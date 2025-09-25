Chiusa una strada principale per lavori la furia dei residenti | Nessun preavviso

Disagi questa mattina a Melito dove sono stati avviati i lavori per la chiusura della rotonda di via Signorelli. Parliamo di una delle principali strade della città, in quanto collega il comune con la vicina Giugliano. Tanti automobilisti - anche se i lavori erano stati annunciati da diversi mesi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: chiusa - strada

Problemi sulla provinciale. “Per Google Maps è strada chiusa, i turisti non sanno dove passare”

Una giornata di lavori (a cura di privati), strada chiusa al transito: le disposizioni

Ostia, bisarca esce di strada e invade la corsia: chiusa la via del Mare

STRADA CHIUSA Giovedì 25 settembre 2025 Dalle 8.00 alle 18.00 Per lavori di riparazione della rete di distribuzione gas-metano - facebook.com Vai su Facebook

Chiusa una strada principale per lavori, la furia dei residenti: "Nessun preavviso" - Il traffico veicolare, infatti, ne ha molto risentito e la parte di strada rimasta aperta è stata bloccata in poco tempo. Segnala napolitoday.it

Lavori sulla rotatoria, traffico in tilt. «Strada chiusa senza avvisi e segnali» - FERMO Code e disagi, nei primi giorni di chiusura della strada per completare la rotatoria di accesso alla Lungotenna. Si legge su corriereadriatico.it