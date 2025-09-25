Chiusa la videolottery di Este che effettuava transazioni da 1 milione di euro al mese col Pos cosa è emerso

Il Tar Veneto ha confermato la chiusura di una videolottery a Este per riciclaggio: revoca della licenza e condanna al pagamento di 2000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

