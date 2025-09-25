Chiuro | stop alle auto di notte per tutelare il canto d' amore dei cervi

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Chiuro vieta la circolazione notturna, dalle ore 22.00 alle 5.00, per consentire l'accoppiamento degli animali. "Il bramito dei cervi rappresenta un simbolo della Val Fontana, luogo di straordinaria bellezza naturalistica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chiuro stop alle auto di notte per tutelare il canto d amore dei cervi

© Gazzetta.it - Chiuro: stop alle auto di notte per tutelare il canto d'amore dei cervi

In questa notizia si parla di: chiuro - stop

Chiuro, stop alla auto di notte: nessun rumore per i cervi in amore in Val Fontana

chiuro stop auto notteChiuro, stop alla auto di notte: nessun rumore per i cervi in amore in Val Fontana - Si tratta di una decisione del sindaco Tiziano Maffezzini, che ha emesso un’ordinanza valida fino al prossimo 31 ottobre. Lo riporta msn.com

chiuro stop auto notteStop alle auto di notte per tutelare il canto d'amore dei cervi - Il sindaco del Comune di Chiuro in val Fontana, in provincia di Sondrio, Tiziano Maffezzini, ha deciso la chiusura notturna delle strade al traffico fino al 31 ottobre. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiuro Stop Auto Notte