Chiuro | stop alle auto di notte per tutelare il canto d' amore dei cervi
Il sindaco di Chiuro vieta la circolazione notturna, dalle ore 22.00 alle 5.00, per consentire l'accoppiamento degli animali. "Il bramito dei cervi rappresenta un simbolo della Val Fontana, luogo di straordinaria bellezza naturalistica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chiuro, stop alla auto di notte: nessun rumore per i cervi in amore in Val Fontana
Chiuro, stop alla auto di notte: nessun rumore per i cervi in amore in Val Fontana - Si tratta di una decisione del sindaco Tiziano Maffezzini, che ha emesso un’ordinanza valida fino al prossimo 31 ottobre. Lo riporta msn.com
Stop alle auto di notte per tutelare il canto d'amore dei cervi - Il sindaco del Comune di Chiuro in val Fontana, in provincia di Sondrio, Tiziano Maffezzini, ha deciso la chiusura notturna delle strade al traffico fino al 31 ottobre. msn.com scrive