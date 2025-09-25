Chiuro (Sondrio) – Stop ai veicoli, largo. all’amore. Lo ha deciso il sindaco di Chiuro Tiziano Maffezzini con un’ ordinanza che vieta il traffico tra le 22 e le 5 del mattino in Val Fontana, più precisamente nel tratto tra Campello e Campiascio, fino al prossimo 31 ottobre, per non arrecare disturbo ai cervi durante il proprio naturale rito riproduttivo, durante il quale è piuttosto normale che gli ungulati attraversino la strada all’improvviso. Il Comune ha anche postato sui social una sorta di vademecum da rispettare, spiegando quanto avviene in questo periodo. “Ogni anno, tra settembre e ottobre, nei boschi risuona il canto d’amore del cervo: il bramito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiuro, stop alla auto di notte: nessun rumore per i cervi in amore in Val Fontana