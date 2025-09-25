Chiude via Signorelli tra Giugliano e Melito disagi alla circolazione dalle prime ore del mattino

Questa mattina a Melito sono iniziati i lavori per la chiusura della rotonda di via Signorelli, nodo fondamentale per la viabilità cittadina, al confine con Giugliano. L’intervento, annunciato già ad aprile dal Comune ma rimasto fermo per mesi, è finalmente partito con l’installazione delle recinzioni di cantiere da parte degli operai all’altezza dell’incrocio con via . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

