Chiude via Signorelli tra Giugliano e Melito disagi alla circolazione dalle prime ore del mattino
Questa mattina a Melito sono iniziati i lavori per la chiusura della rotonda di via Signorelli, nodo fondamentale per la viabilità cittadina, al confine con Giugliano. L’intervento, annunciato già ad aprile dal Comune ma rimasto fermo per mesi, è finalmente partito con l’installazione delle recinzioni di cantiere da parte degli operai all’altezza dell’incrocio con via . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: chiude - signorelli
Avviso: il C.I.P.S. Centro Internazionale Podrecca Teatro delle Meraviglie Signorelli sarà chiuso al pubblico da lunedì 29 settembre 2025 per qualche mese in quanto sarà interessato dai lavori per l'installazione di un ascensore interno. Si tratta di un interven - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, lavori rete elettrica, chiude via Licoda: caos traffico in centro - Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina, già compromessa dalla chiusura del ... ilmattino.it scrive