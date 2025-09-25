Chiude il Nucleo Assistenza Territoriale Dal 1° ottobre arriva il dottor Tshilumbayi
Attivazione dell’ambulatorio di medicina generale a Villa capoluogo e in Val d’Asta e di conseguenza chiusura del Nat (Nucleo Assistenza Territoriale). A partire da mercoledì 1° ottobre il dottor Kanyinda Tshilumbayi assumerà l’incarico di medico di medicina generale nelle zone dell’Alta Val d’Asta e Villa Minozzo. Il dottor Tshilumbayi, già all’opera nei territori di Carpineti e Castellarano, riceverà, previo appuntamento telefonico al numero di telefono 347 1923204, nelle seguenti sedi e nei seguenti orari: a Villa Minozzo (piazza del Volontariato 1) il lunedì dalle 13 alle 17, il martedì dalle ore 10 alle ore 12, il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e il venerdì dalle ore 13 alle ore 15; in Val d’Asta (via Val d’Asta 67, località Case Balocchi) il giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
