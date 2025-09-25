Chiesta nuova condanna per uno dei minorenni del lancio della bici ai Murazzi | ha partecipato a una rivolta in carcere

Dopo la condanna definitiva a più di nove anni di carcere per il lancio della bici dai Murazzi di Torino, la procura dei minori chiede per lui altri sei anni e quattro mesi di reclusione. È questa la nuova proposta di pena presentata nei giorni scorsi nei confronti di uno dei ragazzi minorenni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: chiesta - nuova

Alluvione a Bergamo, chiesta nuova archiviazione: «Piogge così intense ogni 200 anni»

Chiesta la condanna a 300 euro di multa. Le avevano detto: «Vieni fuori che ti ammazziamo - facebook.com Vai su Facebook

Chiesta nuova condanna per uno dei minorenni del lancio della bici ai Murazzi: ha partecipato a una rivolta in carcere - Dopo la condanna definitiva a più di nove anni di carcere per il lancio della bici dai Murazzi di Torino, la procura dei minori chiede per lui altri sei anni e quattro mesi di reclusione. Scrive torinotoday.it