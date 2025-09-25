Chiellini Juve prosegue inarrestabile la sua scalata in bianconero | svelati tutti i prossimi passi! E per il futuro non tramonta una suggestione
Chiellini Juve, l’ex capitano pronto a un nuovo upgrade: si valuta la promozione nel CdA, ma il suo destino in bianconero è già delineato. Una carriera da leader in campo, un futuro da dirigente di primissimo piano. Il percorso di Giorgio Chiellini all’interno della Juventus è in continua ascesa. L’ex capitano di Juve e Nazionale, dopo essere entrato nei quadri dirigenziali al termine della sua avventura da calciatore, è pronto a un nuovo, importante upgrade. In vista del rinnovo del board societario previsto a novembre, per lui si prospetta un ruolo sempre più centrale, con un destino che sembra già scritto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Novità Chiellini, la decisione ufficiale spiazza tutti: cosa succede con la Juve
Pogba rivela: «Ho sempre amato e amerò sempre la Juve, non c’è nessuna guerra da combattere. Alcuni mi hanno aiutato come Agnelli e Chiellini, altri no»
Pogba: "Ho amato la Juve e l'amerò sempre. Ma solo Agnelli e Chiellini mi hanno chiamato..."
Elkann Juve, a novembre riassetto societario: Comolli sale, prosegue la scalata di Chiellini. Capitolo presidente: Ferrero apprezzato ma… Tutte le mosse - Elkann Juve, si ridisegna il futuro del club: Comolli verso la nomina ad AD, Chiellini nel CdA e in futuro un nuovo presidente di prestigio Un riassetto societario per definire la Juventus del futuro. Secondo juventusnews24.com
Cherubini: "Yildiz 10 Juve, che orgoglio". E Chiellini tiene vivo Kolo Muani - Il campionato della Juve comincia all'Allianz c'è subito l'interessante sfida contro il Parma di Carlos Cuesta. Si legge su tuttosport.com