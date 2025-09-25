Chiede cinque numeri a ChatGPT e vince 150mila dollari alla lotteria | Lì darò tutti in beneficenza
Vince 150mila dollari alla lotteria grazie ai numeri forniti da ChatGPT: è quanto accaduto a Carrie Edwards, una donna residente in Virginia, la quale ha rivelato che donerà i soldi in beneficenza. La vicenda, che risale all’8 settembre scorso, è stata raccontata dal New York Post. “Ho capito esattamente cosa dovevo fare. Sapevo che dovevo dare via tutto, voglio che questo sia un esempio di come chi è baciato dalla fortuna possa aiutare gli altri” ha dichiarato la donna. “Quando ho visto sul telefono il messaggio ho pensato a una truffa, ‘non posso aver vinto’. Ma dopo ho verificato e non ci potevo credere – ha raccontato ancora Carrie Edwards – È una manna dal cielo, che non mi aspettavo. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: chiede - cinque
Roma, Gasperini chiede cinque colpi: le caselle da riempire
Cannabis medica, centomila ricette in cinque anni: ora si chiede una riforma
#PontesulloStretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti - Sono contenuti in cinque pagine i rilievi tecnici e procedurali della Corte dei Conti alla delibera del Cipess. Il governo ha 20 giorni di tempo per rispondere. Debora Verde per TGR #Sicilia - X Vai su X
Giovedì sera, sul Lungarno Pacinotti a Pisa, cinque nordafricani hanno accerchiato un furgoncino, aperto le portiere e aggredito gli occupanti. Una scena folle, che purtroppo ha vede come responsabili i soliti noti. Da anni Fratelli d’Italia chiede con forza la rea - facebook.com Vai su Facebook
Chiede cinque numeri a ChatGPT e vince 150mila dollari alla lotteria: “Lì darò tutti in beneficenza” - Vince 150mila dollari alla lotteria grazie ai numeri forniti da ChatGPT: è quanto accaduto a Carrie Edwards, una donna residente in Virginia, la quale ha rivelato che donerà i soldi in beneficenza. Si legge su tpi.it
Vince 150mila dollari alla lotteria chiedendo i numeri a ChatGPT: «Lì darò tutti in beneficenza» - C’è chi i numeri del lotto li cerca nei sogni o nelle date di nascita, con deduzioni quasi scientifiche. Secondo msn.com