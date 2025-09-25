Vince 150mila dollari alla lotteria grazie ai numeri forniti da ChatGPT: è quanto accaduto a Carrie Edwards, una donna residente in Virginia, la quale ha rivelato che donerà i soldi in beneficenza. La vicenda, che risale all’8 settembre scorso, è stata raccontata dal New York Post. “Ho capito esattamente cosa dovevo fare. Sapevo che dovevo dare via tutto, voglio che questo sia un esempio di come chi è baciato dalla fortuna possa aiutare gli altri” ha dichiarato la donna. “Quando ho visto sul telefono il messaggio ho pensato a una truffa, ‘non posso aver vinto’. Ma dopo ho verificato e non ci potevo credere – ha raccontato ancora Carrie Edwards – È una manna dal cielo, che non mi aspettavo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chiede cinque numeri a ChatGPT e vince 150mila dollari alla lotteria: “Lì darò tutti in beneficenza”