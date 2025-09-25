Chiavari bimbo ustionato dall’acqua bollente | è grave al Gaslini

Ilsecoloxix.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pentola caduta dai fornelli all’origine dell’incidente. Il ferito, di un anno e mezzo, è ricoverato in Rianimazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Chiavari, bimbo ustionato dall’acqua bollente: è grave al Gaslini

