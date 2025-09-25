Chiaro gesto antisportivo: Carlos Alcaraz rischia grosso Valutazioni in corso dell’ATP"> Alcaraz è uno dei giocatori più forti degli ultimi anni, ma forse il suo unico limite è l’aspetto mentale, la concentrazione. Nel tennis, i comportamenti antisportivi sono atti che violano l’etica sportiva e le regole del gioco. Tali azioni includono insulti verbali, gesti provocatori, lancio di racchette o oggetti, eccessive perdite di tempo o simulazioni. Questi comportamenti non solo danneggiano l’immagine del giocatore, ma compromettono anche lo spirito di lealtà e rispetto che caratterizza il tennis. Per contrastare tali comportamenti, le federazioni tennistiche hanno istituito codici di condotta che prevedono sanzioni disciplinari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

