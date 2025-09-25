Chiara Giannini di Porta a Porta aggredita durante un'intervista | stava girando un servizio sulle baby gang
Chiara Giannini e la troupe di Porta a Porta aggrediti a sassate durante un reportage sulle baby gang a Padova. Pietre e bottiglie contro i giornalisti. Coro di condanne dal mondo politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chiara - giannini
“Un episodio ignobile, a maggior ragione in quanto coinvolge una donna, e sul quale ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano presto luce”. @Gimar69Marchini condanna l’aggressione a Chiara Giannini e alla troupe di @RaiPortaaPorta https://odg.tosc - X Vai su X
Chiara Giannini Vai su Facebook
Chiara Giannini di Porta a Porta aggredita durante un’intervista: stava girando un servizio sulle baby gang - Chiara Giannini e la troupe di Porta a Porta aggrediti a sassate durante un reportage sulle baby gang a Padova ... fanpage.it scrive
Troupe di 'Porta a Porta' aggredita durante un servizio su una baby gang: pietre contro la giornalista Rai - La cronista Chiara Giannini è stata bersagliata dal lancio di bottiglie di vetro e sassi dopo aver chiesto informazioni su un pestaggio ai danni di un barista ... Da today.it