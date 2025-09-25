Chiara Giannini di Porta a Porta aggredita durante un'intervista | stava girando un servizio sulle baby gang

25 set 2025

Chiara Giannini e la troupe di Porta a Porta aggrediti a sassate durante un reportage sulle baby gang a Padova. Pietre e bottiglie contro i giornalisti. Coro di condanne dal mondo politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

