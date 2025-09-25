Chiara Ferragni in slip dress alla Milano Fashion Week 2025 | avvolta in seta e pizzi

La Milano Fashion Week 2025, come tutte quelle che l’hanno preceduta, non prevede esclusivamente le tante sfilate pronte a svelare gli ultimi progetti delle maison più celebri al mondo, ma anche prestigiosi eventi ad alto tasso di glamour: i Black Carpet Awards sono proprio uno di questi. Alla loro terza edizione, questi vogliono premiare l’eccellenza, la diversità e l’inclusività dei brand, onorando i successi di quelle voci inascoltate della società. Ad ospitare la cerimonia questa volta è stato il Teatro Manzoni, straripante di ben settecento presone provenienti da vari contesti sociali: a catturare l’attenzione è stata Chiara Ferragni che, recentemente tornata sulla “piazza fashion”, è nota per sostenere diverse personalità emergenti del settore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni in slip dress alla Milano Fashion Week 2025: avvolta in seta e pizzi

