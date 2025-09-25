Chianciano schianto fra due auto | un ferito trasportato in ospedale

Chianciano Terme (Siena), 25 settembre 2025 – Paura nella tarda serata, lungo viale della Libertà, dove due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del distributore di benzina. L’impatto è stato violento ma, fortunatamente, sembra che solo uno dei conducenti sia rimasto ferito in modo non grave: immediato l’intervento dei soccorsi che, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto del ferito all’ospedale di Nottola per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili urbani di Chianciano Terme, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità, fortemente rallentata a causa del sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

