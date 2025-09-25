Chiama i carabinieri annuncia il suicidio e poi li aggredisce con una catena | arrestato

I carabinieri di Montecchio, in collaborazione con i colleghi della stazione di Narni scalo, hanno arrestato un 48enne residente nell’Orvietano, gravato da precedenti, con le accuse di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.Nella tarda serata di lunedì, l’uomo -. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: chiama - carabinieri

Pensionato solo e disperato chiama i carabinieri: “Aiutatemi”. Salvato, anche il suo cane trova casa (e una nuova vita)

Dottoressa trova un uomo nudo sul pianerottolo e chiama i carabinieri che vengono aggrediti

“Mio padre lasciato 9 giorni su una barella”. E lui chiama i carabinieri

Cittadino sente due spari e chiama i carabinieri, trovati bossoli calibro 9 sull’asfalto https://ift.tt/8AvZJHb https://ift.tt/Gk2uMq6 - X Vai su X

Si chiama ‘Saetta’, si muove su quattro zampe metalliche ed è il cane robot degli artificieri. Può una macchina decidere chi arrestare? O peggio, a chi sparare? Ne abbiamo parlato con Luca Ciabocco, Tenente Colonnello dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Pisa, guardia giurata spara e uccide la compagna. Poi chiama i familiari e i carabinieri prima di togliersi la vita - Almeno due colpi hanno squarciato la quiete dell'ora di pranzo o poco più in un piccolo condominio alla periferia sud est di Pisa. Segnala ilmessaggero.it

Omicidio-suicidio a Pisa, guardia giurata uccide la compagna, chiama i carabinieri, poi si toglie la vita - Dramma in un quartiere di Pisa, dove un uomo ha sparato alla moglie, uccidendola, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e farla finita. Si legge su ilgiornale.it