Chi vince ‘Ballando con le Stelle 2025’? Le quote per le scommesse

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 settembre 2025 - Chi vinceBallando con le Stelle 2025’? L’edizione dei vent’anni del talent show di ballo condotta ancora una volta da Milly Carlucci in Prima serata su Raiuno, promette scintille. Tutto merito di un cast allestito in maniera strategica e con una serie di personaggi che certamente potranno essere protagonisti di dinamiche frizzanti con la giuria composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La prima puntata di ‘Ballando con le Stelle 2025’ andrà in onda sabato 27 settembre, ma i principali siti di scommesse si sono già mobilitati con le quote dei possibili vincitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi vince 8216ballando con le stelle 20258217 le quote per le scommesse

© Quotidiano.net - Chi vince ‘Ballando con le Stelle 2025’? Le quote per le scommesse

In questa notizia si parla di: vince - ballando

Djokovic vince un super punto ed esulta... ballando!

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5: chi vince?

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5 in prima serata: chi vince?

Cerca Video su questo argomento: Vince 8216ballando Stelle 20258217