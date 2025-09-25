Roma, 25 settembre 2025 - Chi vince ‘Ballando con le Stelle 2025’? L’edizione dei vent’anni del talent show di ballo condotta ancora una volta da Milly Carlucci in Prima serata su Raiuno, promette scintille. Tutto merito di un cast allestito in maniera strategica e con una serie di personaggi che certamente potranno essere protagonisti di dinamiche frizzanti con la giuria composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La prima puntata di ‘Ballando con le Stelle 2025’ andrà in onda sabato 27 settembre, ma i principali siti di scommesse si sono già mobilitati con le quote dei possibili vincitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi vince ‘Ballando con le Stelle 2025’? Le quote per le scommesse