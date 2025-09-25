Chi sono i genitori ricchi e il fratello famoso di Diana Del Bufalo | Vengo da una famiglia importante

Diana Del Bufalo è senza dubbio  figlia d’arte (anche il fratello Giano ), dato che i suoi genitori svolgono una professione davvero molto importante, infatti, il papà  Dario  Del Bufalo è uno storico ed architetto conosciutissimo anche all’estero. Di lui sappiamo che si è anche occupato di tantissime mostre internazionali, tra cui la Biennale di Venezia. Inoltre, ha anche lavorato con il famoso critico d’arte, Vittorio Sgarbi, nel Sottosegretario ai Beni Culturali ed è stato un insegnante universitario a Lecce. Invece, la mamma di Diana si chiama  Ornella Pratesi  ed è una delle cantanti liriche italiane più famose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

