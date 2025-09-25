Chi sono gli ex fidanzati di Diana Del Bufalo?

Metropolitanmagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo fidanzato “famoso” di Diana Del Bufalo è stato Francesco Arpino, con il quale instaurerà al tempo stesso un sodalizio artistico con il lancio del singolo  La Foresta. Diana Del Bufalo e Francesco avranno una storia lunga tre anni, per poi legarsi a  Paolo Ruffini. L’incontro con l’artista e regista toscano avviene a  Colorado, dove entrambi hanno ricoperto il ruolo di conduttori. Nel 2019 dopo quattro anni volgeva al terrmine con un annuncio della stessa attrice sui social: “ Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

