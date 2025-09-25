Chi parla di violenza nei cortei del 22 settembre non ha capito nulla | scegliete da che parte della Storia stare

I cortei di lunedì 22 settembre per Gaza, nella giornata dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb, sono stati un enorme successo. Una folla di gente pacifica, indignata, preoccupata, sconvolta, triste ma anche appassionata e più viva che mai per la tragedia che stanno vivendo le nostre sorelle e i nostri fratelli in Palestina. C’era il popolo in tutte le sue diversità generazionali e sociali: bambini, giovani, adulti, anziani. Unite e uniti contro la barbarie. Chi parla di violenza nei cortei e nelle piazze non ha visto e capito nulla. La malafede della propaganda la respingiamo al mittente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

