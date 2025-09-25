Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | la commozione di Federica Sciarelli per Antonietta Gargiulo

Un nuovo appuntamento imperdibile con  Chi l’ha visto?:  durante la puntata in onda mercoledì 24 settembre 2025 Federica Sciarelli ha voluto riportare all’attenzione del pubblico uno dei casi più delicati e drammatici degli ultimi anni,  la  strage di Cisterna di Latina. È infatti andata in onda l’intervista ad Antonietta Gargiulo,  vittima e unica sopravvissuta alla furia di Luigi Capasso, appuntato dei Carabinieri che uccise anche le figlie. Tanti anche gli altri casi affrontati durante la serata: ecco cos’è accaduto in trasmissione. La commozione di Federica Sciarelli. Una storia che oltre a toccare l’opinione pubblica ha colpito profondamente anche Federica Sciarelli: la conduttrice di  Chi l’ha visto?  non è riuscita a trattenere la commozione di fronte alla testimonianza di Antonietta Gargiulo. 🔗 Leggi su Dilei.it

