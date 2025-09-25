Sulla Flotilla, la spedizione diretta verso Gaza, la sinistra politica e giornalistica non riesce a distinguere la realtà dalla lista dei desideri. E quindi, visto il fallimentare apporto della Flotilla, inizia a criticare le parole della premier Giorgia Meloni che si è permessa solamente di esprimere i propri dubbi riguardo soprattutto i rischi di questa spedizione in un teatro di guerra come la polveriera in Medio Oriente. In merito alla spedizione è andato in scena un acceso scontro tra Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, e Sara Kelany di Fratelli d'Italia. Durante l’ultima puntata di 4 di sera, la penna progressista ha accusato Meloni: " Le persone che si stanno attivando con i propri corpi per andare ad aiutare delle persone innocenti e indifese sono criminalizzate dalla presidente del Consiglio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Chi glielo ha detto?", "Le sigarette...". Scontro in diretta tv tra la deputata FdI e il giornalista