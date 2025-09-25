Chi è Patrizio il bel fidanzato di Diana Del Bufalo e cosa fa nella vita?

Attualmente Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato che si chiama Patrizio che pare aver cambiato in meglio la vita dell’attrice. Chi è Patrizio, fidanzato di Diana Del Bufalo. Attorno a Patrizio, il nuovo compagno di Diana Del Bufalo, aleggia un alone di mistero, dato che di lui si hanno ben poche informazioni, a partire proprio dallo stesso cognome. Nonostante la popolarità della compagna, Patrizio è infatti un uomo molto riservato e ben lontano dalle telecamere. Ciò che sappiamo, grazie anche ai molteplici post di Diana sui social, è che l’uomo è riuscito a migliorare la vita dell’attrice e a farle ritrovare la serenità dopo la fine delle passate relazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

