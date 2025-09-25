Chi è Luca Vetrone il nuovo bonus di Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson

Luca Vetrone ha 28 anni ed è il nuovo volto di Avanti un Altro. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e a Uomini e Donne, il modello e personal trainer entra ufficialmente nel cast del game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e prenderà il posto di Daniel Nilsson nel ruolo del “bonus”. 🔗 Leggi su Fanpage.it