Chi è la fidanzata di Luca Gaudiano Jessica Lorusso cantante come lui
Luca Gaudiano inizia a suonare la chitarra quando compie 15 anni e il padre gli regala lo strumento come regalo di compleanno. Dopo il diploma lascia la puglia per proseguire gli studi a Roma presso la Da.Re.C Academy di Gino Landi e nel 2017 debutta a teatro nello spettacolo del regista Marco Iacomelli Green Day’s American Idiot. Successivamente mette da parte la recitazione per dedicarsi completamente alla musica. Luca Gaudiano si trasferisce a Milano nel 2018 e proprio nel capoluogo lombardo inizia a proporre le canzoni da lui scritte. Pubblica il suo primo 45 giri nel 2020, un disco che presenta i suoi brani Le cose inutili e Acqua per occhi rossi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: fidanzata - luca
Luca Onestini vince 100mila dollari al GF in America e sogna un futuro negli USA, con lui la fidanzata Aleska
Luca Orioli, lo ricordiamo, venne ritrovato morto insieme alla fidanzata Marirosa dalla madre della ragazza nel bagno di casa a Policoro il 23 marzo 1988. La loro morte è ancora avvolta nel mistero. Appuntamento presso la l'Aula Eurifamo dell'UniBas al Franci - facebook.com Vai su Facebook