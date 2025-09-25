Chi è la fidanzata di Luca Gaudiano Jessica Lorusso cantante come lui

Luca Gaudiano inizia a suonare la chitarra quando compie 15 anni e il padre gli regala lo strumento come regalo di compleanno. Dopo il diploma lascia la puglia per proseguire gli studi a Roma presso la Da.Re.C Academy di Gino Landi e nel 2017 debutta a teatro nello spettacolo del regista Marco Iacomelli Green Day’s American Idiot. Successivamente mette da parte la recitazione per dedicarsi completamente alla musica. Luca Gaudiano si trasferisce a Milano nel 2018 e proprio nel capoluogo lombardo inizia a proporre le canzoni da lui scritte. Pubblica il suo primo 45 giri nel 2020, un disco che presenta i suoi brani Le cose inutili e Acqua per occhi rossi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

