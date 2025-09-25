2025-09-25 15:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Francesco Pio Esposito sta rapidamente emergendo come uno dei giovani attaccanti più brillanti del calcio italiano. Ancora solo 20 anni, l’attaccante dell’Inter non ha perso tempo a costruire una reputazione di aggressore fisicamente dominante, tecnicamente dotato e tatticamente intelligente. Dopo aver impressionato il prestito a Spezia, dove è diventato una figura chiave nella loro spinta della promozione di Serie B la scorsa stagione, Esposito ha ora iniziato a lasciare il segno nel suo club d’infanzia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è Francesco Pio Esposito? Prodigio di ventenne di Inter Milan Sieie Accensione