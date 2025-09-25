Chi è Antonio Federico il professore di Pietrasanta che racconta con un disegno l' orrore di Gaza | Noi siamo bambini? Non lo so più

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietrasanta (Lucca), 25 settembre 2025 – Un disegno che parla e che porta con sé un messaggio forte quanto doloroso, quello della condizione dei bambini a Gaza. L’autore dell’opera è Antonio Federico, 43 anni di Reggio Calabria, scrittore e artista nonché docente per il terzo anno al liceo artistico "Stagi" a Pietrasanta, dove sogna di stabilirsi in pianta stabile (è di ruolo al "Brunelleschi" di Prato) visto che qui ha trovato anche l’amore. Protagonista della sua creazione, che ha conquistato tantissimi lettori, è il dialogo tra i due bimbi: "Noi siamo bambini, fratello mio?", "Non lo so più". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi è Antonio Federico, il professore di Pietrasanta che racconta con un disegno l'orrore di Gaza: "Noi siamo bambini? Non lo so più"

