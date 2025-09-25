Chi affronterà Sinner al prossimo turno a Pechino? L’ultimo precedente ad agosto non fu banale
Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino si è imposto con un duplice 6-2 contro il croato Marin Cilic, nella sfida valida per il primo turno dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese Jannik ha fatto vedere un ottimo tennis, con alcune variazioni rispetto al solito spartito. Tenendo fede a quanto aveva affermato dopo la finale degli US Open persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner ha voluto testare alcune soluzioni fuori dalla propria comfort zone e il risultato è stato più che soddisfacente. L’obiettivo sarà quello di dare un seguito anche nella prossima partita. Negli ottavi di finale, il n. 🔗 Leggi su Oasport.it
