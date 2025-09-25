Cherubini prova il grande salto | Pronto a lasciare il Comune
Nel consiglio comunale di Macerata, siede sui banchi della minoranza da dieci anni (nel 2020 si era candidato come sindaco). Ora Roberto Cherubini aspira al consiglio regionale, sempre col Movimento 5 Stelle. Cherubini, qual è la sua ricetta per risolvere il problema rifiuti? "Vivo da vent’anni in una casa ecologica, con impatto vicino allo zero. Produciamo un sacchetto di indifferenziata al mese facendo compostaggio, una pratica da incentivare al massimo. La situazione ambientale è tragica e credo che ognuno possa fare la propria parte cambiando il corso della storia. Ma solo una persona su dieci ha questa sensibilità e lo fa spontaneamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cherubini - prova
#Sampdoria-#Modena: Luigi #Cherubini ci prova, Simone #Pafundi troppo lento. Tutti i voti - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Primucci prova il salto: dalla giunta di Pollenza alla Regione; Jovanotti prepara il grande ritorno da Castrocaro: Stiamo provando nel posto più bello del mondo.
Grande Fratello, Bernardo Cherubini eliminato: sei concorrenti in nomination - In nomination Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma. Lo riporta fanpage.it
Grande Fratello, eliminato Bernardo Cherubini. In 6 al televoto - Giovedì 30 gennaio Alfonso Signorini ha condotto la ventisettesima puntata del Grande Fratello (FOTO), eliminato definitivamente Bernardo Cherubini. Come scrive tg24.sky.it