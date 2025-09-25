Cherubini prova il grande salto | Pronto a lasciare il Comune

Nel consiglio comunale di Macerata, siede sui banchi della minoranza da dieci anni (nel 2020 si era candidato come sindaco). Ora Roberto Cherubini aspira al consiglio regionale, sempre col Movimento 5 Stelle. Cherubini, qual è la sua ricetta per risolvere il problema rifiuti? "Vivo da vent’anni in una casa ecologica, con impatto vicino allo zero. Produciamo un sacchetto di indifferenziata al mese facendo compostaggio, una pratica da incentivare al massimo. La situazione ambientale è tragica e credo che ognuno possa fare la propria parte cambiando il corso della storia. Ma solo una persona su dieci ha questa sensibilità e lo fa spontaneamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

