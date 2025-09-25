Cherry Season trame dal 29 Settembre al 4 Ottobre 2025

Lunedì 29 Settembre 2025 – Episodio 7  Onem è determinata a trovare la mente creativa dietro il Progetto Cherry Season, ma ogni tentativo fallisce, complice l’incompetenza del suo assistente. La ragazza in questione è Oyku, alle prese con un momento di fragilità emotiva. A complicare le cose, un giovane affascinante e arrogante la prende di mira: si tratta di Ayaz, il figlio di Onem. Martedì 30 Settembre 2025 – Episodio 8  Mete scopre che suo padre ha una nuova relazione. Intanto, Seyma viene licenziata ma trova subito un nuovo impiego nella Casa di Moda di Onem. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

