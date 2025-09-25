Che giocatore era Gigi Lentini

Pubblichiamo un estratto da "Gigi Lentini. Il talento del Filadelfia", il nuovo libro di Michele Tossani edito da Edizioni inContropiede. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. La campagna europea del Torino nella stagione 1991-92 rappresenta il punto più alto di un triennio che ha visto i granata tornare in Serie A nel 1990, qualificarsi per la Coppa Uefa nel 1991 e arrivare fino in fondo alla terza competizione europea per club. L’anno dopo poi (ma senza più Lentini), i granata conquisteranno una importante Coppa Italia. Quel Toro non fu solo Lentini. certo, cosa avrebbe potuto essere con il suo enfant prodige ancora in squadra? Artefice principale del biennio che segna il ritorno nella massima serie del Toro, è senza dubbio Emiliano Mondonico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Che giocatore era Gigi Lentini

