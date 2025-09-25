ChatGPT sbaglia diagnosi l’AI va affiancata ai medici in carne e ossa
Può l’ intelligenza artificiale sostituire i medici? A quanto pare no, nonostante l’AI sia entrata a far parte degli strumenti preziosi a disposizione dei “camici bianchi”. A dirlo è il risultato di una ricerca, condotto dall’Università degli Studi di Milano e dell’ASST Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. Gli studiosi hanno messo alla prova due tra i più noti Large Language Models (LLMs), ossia ChatGPT e Gemini, confrontando le loro performance con quelle dei medici. Ecco cosa hanno scoperto. Medici e AI a confronto. I ricercatori di Milano hanno condotto quello che è il primo studio sperimentale in materia. 🔗 Leggi su Dilei.it
