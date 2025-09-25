Chagall, tempo e testimonianza. Focus sull’artista.

Oggi alle 17.30, alla sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, Francesca Villanti, curatrice della mostra insieme a Paul Schneiter, presenterà la rassegna ‘ Chagall, testimone del suo tempo ’ in esclusiva ai presidi, ai dirigenti scolastici e ai docenti di Ferrara e provincia. Dall’11 ottobre all’8 febbraio, palazzo dei Diamanti ospiterà un percorso espositivo di sorprendente intensità emotiva che invita il pubblico a immergersi nell’universo poetico di uno dei più importanti e amati maestri dell’ arte del Novecento. Un viaggio straordinario che rivela come Marc Chagall (Vitebsk, 1887 – Saint-Paul de Vence, 1985), universalmente noto per le figure fluttuanti e le colorate atmosfere incantate, abbia saputo mantenere viva la memoria della sua terra natale, della tradizione e degli affetti, proiettandoli sempre verso nuovi orizzonti espressivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

