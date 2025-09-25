Cgil contestata a Montecitorio durante il sit-in per la flotilla | Vergogna sciopero generale
"Siamo qua per testimoniare solidarietà, insieme, uniti", sta dicendo Lara Ghiglione in piazza Montecitorio, ma la segretaria confederale della Cgil non riesce neanche a finire il suo intervento a sostegno della Global Sumud Flotilla che viene contestata da attivisti che urlano "vergogna" e scandiscono "sciopero generale". Il sindacato di Maurizio Landini viene criticato soprattutto per la mancata adesione alla manifestazione del 22 settembre indetta dall'Usb (Unione sindacati di base). "Siamo qua per testimoniare solidarietà, per testimoniare insieme, uniti per testimoniare solidarietà" continua Ghiglione, ma viene interrotta ancora da chi le urla: "Avete indetto uno sciopero il 19. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
