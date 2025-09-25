Cessione UFFICIALE | un altro club italiano passa ad un fondo straniero

Ufficiale il passaggio di proprietà: un altro club italiano è stato ceduto ad un fondo statunitense. Il comunicato e tutti i dettagli È ufficiale la cessione del Monza. Fininvest ha annunciato il passaggio di proprietà del club brianzolo al fondo americano Beckett Layne Ventures. C’è il comunicato ufficiale della società. I tifosi del Monza (Foto LaPresse) – calciomercato.it “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cessione UFFICIALE: un altro club italiano passa ad un fondo straniero

In questa notizia si parla di: cessione - ufficiale

Juventus, UFFICIALE la cessione di Mbangula: il comunicato del club

Calciomercato Napoli, la cessione è ufficiale: l’annuncio

Calciomercato Milan, Bakoune al Monza: ora la cessione è ufficiale

.@ManUtd, ufficiale la cessione di Onana al Trabzonspor - X Vai su X

UFFICIALE | Parma, addio Charpentier: cessione definitiva al Cracovia - https://sportparma.com/?p=202373 - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale la cessione del Monza da Fininvest a Beckett Layne Ventures - È da poco ufficiale il cambio di proprietà del Monza che porta al termine dell'era della famiglia Berlusconi al 'Brianteo' iniziata nel 2019 e che ha toccato il suo ... firenzeviola.it scrive

Monza, la svolta è ufficiale: a Fininvest resta il 20%, le redini a Beckett Layne Ventures - Il passaggio di mano è concreto: Fininvest e Beckett Layne Ventures finalizzano il primo closing relativo alla cessione dell’AC Monza. Secondo msn.com