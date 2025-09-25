Cesenate detenuto in Venezuela | il regime arresta anche la moglie

Cesena, 25 settembre 2025 – Terrorismo e traffico d’armi, tradimento alla patria e associazione a delinquere: con queste pesantissime accuse è in carcere da 19 mesi in Venezuela l’architetto cesenate Giancarlo Spinelli, che si proclama innocente e ingiustamente perseguitato. Il caso è stato denunciato a più riprese dalla moglie, l’italo venezuelana Maria Alejandra Portillo Resh, che si è appellata al governo italiano per il rilascio del marito, detenuto in cattive condizioni di salute. Ma ora anche lei è finita in prigione, nell’ambito di un’indagine che ha sempre più i contorni di un intrigo politico internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

