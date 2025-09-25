Cesenate detenuto in Venezuela | il regime arresta anche la moglie
Cesena, 25 settembre 2025 – Terrorismo e traffico d’armi, tradimento alla patria e associazione a delinquere: con queste pesantissime accuse è in carcere da 19 mesi in Venezuela l’architetto cesenate Giancarlo Spinelli, che si proclama innocente e ingiustamente perseguitato. Il caso è stato denunciato a più riprese dalla moglie, l’italo venezuelana Maria Alejandra Portillo Resh, che si è appellata al governo italiano per il rilascio del marito, detenuto in cattive condizioni di salute. Ma ora anche lei è finita in prigione, nell’ambito di un’indagine che ha sempre più i contorni di un intrigo politico internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesenate - detenuto
Cesenate detenuto in Venezuela: il regime arresta anche la moglie; Venezuela, italiano in cella. La famiglia: è innocente. Nuovo caso diplomatico; In carcere da più di un anno in Venezuela: la famiglia di Giancarlo Spinelli denuncia condizioni disumane e false accuse.
Alberto Trentini detenuto in Venezuela, prima visita in carcere dell’ambasciatore italiano: “È in buone condizioni” - È questo l’attuale stato di salute di Alberto Trentini, il cooperante italiano di 46 anni da quasi un anno detenuto in un carcere a Caracas, capital ... Segnala msn.com
Detenuto da 8 mesi in Venezuela, Alberto Trentini telefona alla madre: “Spero di poterlo riabbracciare presto” - Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024, è riuscito a telefonare alla sua famiglia per la seconda volta in 8 mesi. Riporta fanpage.it