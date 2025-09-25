Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre condividono il primato in classifica, per cui è lecito aspettarsi battaglia per andare in fuga. Cesena vs Palermo si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 15 presso l’OrogelStadium. CESENA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli stanno letteralmente volando con dieci 10 punti in quattro partite. La squadra di Mignani ha esordito battendo il Pescara in trasferta, per poi pareggiare contro l’Entella, prima delle due vittorie contro Sampdoria e Venezia, che sono valse il primato in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cesena vs Palermo, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla