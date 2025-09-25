Cesate pasticceria sotto assedio | l’appello del titolare
“Non è più possibile vivere in un clima di paura e insicurezza”, dichiara Angelo Giunta, 28 anni, titolare della Pasticceria Giglio a Cesate. La sua attività, che porta avanti con passione da oltre 6 anni, è stata più volte presa di mira da malviventi negli ultimi anni. Furti nel locale, tentativi di scasso, la denuncia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: cesate - pasticceria
