Cervia tragedia sui binari | muore a 25 anni urtata da un treno Salvo il giovane che era con lei

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente nella serata di mercoledì. I due stavano camminando velocemente sulla massicciata ferroviaria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

cervia tragedia sui binari muore a 25 anni urtata da un treno salvo il giovane che era con lei

© Repubblica.it - Cervia, tragedia sui binari: muore a 25 anni urtata da un treno. Salvo il giovane che era con lei

In questa notizia si parla di: cervia - tragedia

cervia tragedia binari muoreCervia, ragazza muore travolta dal treno - Gallery - Tragedia nella serata di ieri a Cervia, dove una giovane straniera ha perso la vita travolta da un treno in corsa. Da corriereromagna.it

cervia tragedia binari muoreTragedia a Pinarella: con un ragazzo sui binari, 25enne travolta e uccisa dal treno - Incidente a Cervia (Ravenna), è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cervia Tragedia Binari Muore